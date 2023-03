Rasmus Hojlund a Serie A egyik nagy idei felfedezettje, a 20 éves dán piaci értéke több, mint háromszorosára nőtt az elmúlt évben.



A támadót Erling Haalandhoz is rendszeresen hasonlítják, a legújabb név azonban az „új Zlatan” vagy a „fiatal Zlatan”, amit ráaggattak.

A HITC értesülései szerint a játékosért érdeklődik az Arsenal és a Newcastle is, korábbi edzője szerint azonban maradnia kellene a fenekén.

„Jelenleg számíthat egy csapatra, akiknél megkapja a bizalmat. Egyáltalán nem lenne rossz számára, ha maradna az Atalantában.” – mondta Christian Ilzer, aki még a Sturm Graznál volt az edzője.

Kétségtelen, a fiatal csatár az egyik legizgalmasabb csiszolatlan gyémánt a piacon, aki ha ilyen ütemben fejlődik, hatalmas játékossá nőheti ki magát. Nem csoda, hogy sorban állnak érte a kérők…

Rasmus Hojlund



Soon he’ll be at a big club #UndaRated pic.twitter.com/fqukAX8hZm