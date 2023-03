A Barcelona a Tribuna értesülései szerint öt játékost is nyomon követ a City-ből. Érthető, hiszen a Pep Guardiola által képviselt filozófia Xavi és a klub számára sem ismeretlen, így nem lenne probléma a játékosok beilleszkedésével.



A portál szerint Ilkay Gündogannak van a legnagyobb esélye az átigazolásra. A német középpályás Busquets mellé/helyére érkezne.

Joao Cancelo szintén a katalánok radarján van, az ő posztja Alves távozása óta tátongó lyuk a katalánok keretében, így biztosan óriási segítség lenne számukra a portugál.

JUST IN: In last hours, João Cancelo has emerged as an option for FC Barcelona. Joan Laporta is willing to make an effort to sign a full-back & his agent, Jorge Mendes, has a very close relationship with the club, increasing the chances of his signing. @sport pic.twitter.com/4yB3lDINh8