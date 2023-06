2021 áprilisában 12 európai topklub bejelentette, hogy megalakították a Szuperligát. Ám néhány nappal később, az UEFA reakciójának is köszönhetően már többen ki is léptek, a versenysorozatból pedig valószínűleg semmi nem lesz, hacsak…



És itt jönnek képbe a szaúdiak, akik sorra jelentik be a jobbnál jobb futballisták leigazolását. Ronaldo, Benzema, Kanté… Szinte nincs olyan topjátékos, aki ne kapott volna ajánlatot valamelyik szaúd-arábiai együttestől.



Olasz lapértesülések szerint a legújabb terv a saját Szuperliga megszervezése, ahol a szaúdi csapatok mellett európai topklubok vennének részt. Például az olyan sztárcsapatok, amelyek esetében fennáll a kitiltás veszélye (financiális szabálytalanságok miatt ez a Barcelona és a Juventus is lehet). Valamint olyanok is, amelyek lemaradtak a nemzetközi kupaindulásról, mint a Chelsea.





Az olasz média szerint az UEFA aggodalmát fejezte ki a szaúdi ötlet kapcsán.

Borítókép: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images