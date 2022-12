A Bayern München vezérigazgatója, a korábbi legendás kapus, Oliver Kahn egyértelművé tette, szó sem lehet arról, hogy a francia bekk ilyen módon kényszerítse ki távozását.



A 26 éves játékos szerződése 2024 nyarán jár le Münchenben, korábban pedig egy nyilatkozatában kifejtette, nem lenne ellenére új kihívások felé fordulni.

Most a játékosként is erőteljes mentalitással bíró Kahn egyértelmű üzenetet küldött Pavardnak:

„Senki sem kényszerítheti ki távozását nyilvános kijelentésekkel. Ezt nem engedjük!”



„Benjamin tudja, mi a rendszer a Bayernnél. Mi is tudjuk, milyen játékos ő. Persze neki is vannak érzelmei és mindenkivel előfordul, hogy néha kicsit rosszabbul érzi magát.”

A Bayernnél talán tanultak Robert Lewandowski esetéből, aki nyilvános tettekkel és nyilatkozatokkal tudta elérni, hogy elengedjék Barcelonába. Úgy tűnik, az ilyen jellegű törekvéseket ezentúl csírájában fojtják el Münchenben.

Oliver Kahn on Pavard's latest statements: "No one at Bayern can provoke their departure through statements, especially not in public. Things don't work like that with us" [@SkySportDE] pic.twitter.com/Ybr6tnE2M0