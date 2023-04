Majd egy év jogi huzavona után februárban az ügyészség ejtette a vádakat Mason Greenwood, a Manchester United játékosa ellen.



A klub ennek ellenére nem tette vissza a keretbe a játékost, a hivatalos álláspont szerint további vizsgálatokat végeznek az ügyében.

A játékos érthetően türelmetlen, hisz ajánlatok vannak érte, de a klub ezekkel is kivár a döntésig, ami nyárra várható.

A támadót Törökországból és Kínából is keresték, a legújabb hírek azonban egy sokkal kecsegtetőbb ajánlatról szólnak.

A spanyol Relevo információi szerint Greenwoodért bejelentkezett az AC Milan, akik nagyra értékelik Greenwood játéktudását, különös tekintettel a technikai képességeire.

At AC Milan there are those who appreciate the technical qualities of Mason Greenwood. [@MatteMoretto] #MUFC pic.twitter.com/NOuOsMj8Zw