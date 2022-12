Az RTBF értesülései szerint Roberto Martinez leköszönését követően két név szerepel a belga szövetség kalapjában a pótlására.

Thierry Henry és Vincent Kompany közül kerülhet ki az, aki leül a belga válogatott élére.

Henry jelenleg is a válogatottal dolgozik, ő volt a kapitány asszisztense, most pedig szintet léphet és maga veheti át a csapat irányítását.

Vincent Kompany, a Manchester City korábbi védője pedig jelenleg a Burnley vezetőedzője, ám nem csodálkoznánk, ha egy ilyen megbízatásért elhagyná az angol klubot.

