Európa számos topklubja, köztük a Manchester United, a Paris Saint-Germain és a Bayern München is nyilvánosan elutasította az Európai Szuperligához való csatlakozást.

Az Európai Bíróság csütörtök reggel úgy döntött, hogy az UEFA és a FIFA a versenyjoggal ellentétesen járt el, amikor megakadályozta az Európai Szuperliga 2021-es megalakulását.

Ez hatalmas visszhangot váltott ki a szurkolók és a klubok körében, miközben az A22 Sports Management, az új Európai Szuperliga mögött álló cég bemutatta ambiciózus új formátumjavaslatát.

A nap folyamán pedig Európa öt legjobb bajnokságának számos csapata elhatárolódott a projekttől.

A Manchester United volt az egyik első klub, amely a hír megjelenése után megszólalt. "Az álláspontunk nem változott" - írták.

Manchester United statement on Super League.



“Our position has NOT changed”.



“We remain fully committed to participation in UEFA competitions, and to positive cooperation with UEFA, the Premier League, and fellow clubs through the ECA on the continued development of the… pic.twitter.com/leDAlStyP7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2023

"Továbbra is teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az UEFA-versenyeken való részvétel mellett, valamint az UEFA-val, a Premier League-gel és klubtársainkkal az ECA-n keresztül folytatott pozitív együttműködés mellett az európai játék további fejlesztése érdekében."

Közben nyolc másik klub is lemondott a projektben való részvételről, köztük a francia élvonabeli Paris Saint-Germain és az AS Monaco, valamint a La Liga triója a Sevilla, Valencia és Atletico Madrid is.

Ezek a csapatok is kiadtak egy közleményt, amelyben megerősítették döntésüket.



PSG announce that they do not want to join any breakaway European competition like the Super League. pic.twitter.com/sObXnQHhlk — EuroFoot (@eurofootcom) December 21, 2023

Atletico Madrid: "Az európai futballcsalád nem akarja az Európai Szuperligát. Németország, Franciaország, Anglia, Olaszország, Spanyolország (a Real Madrid és a Barcelona kivételével) stb. nem akarja a Szuperligát."

Atlético Madrid reject the Super League, per club statement.



“The European football family does not want the European Super League”.



“Germany, France, England, Italy, Spain (except for Real Madrid and Barcelona), etc. do not want the Super League”.



“We are in favor of… pic.twitter.com/bpwzPRGbmQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2023

Bayern München: "Teljesen egyértelmű: az FC Bayernnél a Szuperliga ajtaja továbbra is zárva marad. Egy ilyen versenysorozat támadást jelentene a hazai bajnokságok fontossága és az európai labdarúgás statikája ellen."



FC Bayern reject the Super League.



“It’s very clear: the door for the Super League at FC Bayern remains closed”.



“Such a competition would represent an attack on the importance of domestic leagues and the statics of European football”, club CEO Dreesen says. pic.twitter.com/j5ZLzLDVhM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2023

Borussia Dortmund: "Nem állunk a Szuperliga rendelkezésére".



BVB CEO Hans Joachim Watzke: “For Borussia Dortmund, regardless of the discussions surrounding the judgment, one thing is clear: we do not support a Super League”. pic.twitter.com/7Odd1hY35h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2023

Paris Saint-Germain: "A PSG teljes mértékben elutasítja az úgynevezett Szuperligára vonatkozó terveket, ami az első naptól fogva így volt és így is marad."



PSG reject the Super League.



“Paris Saint-Germain totally and utterly rejects any plans for a so-called Super League, which has been the case from day one and will always remain the case”.



“As a proud European institution, PSG supports the principles of the European… pic.twitter.com/n9rycr2KLz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2023

Sevilla és Valencia: "A pályán érdemeld ki."

Monaco: "Az AS Monaco szeretné kifejezni teljes elkötelezettségét a sportszerűség elve mellett, amely az UEFA-versenyeket és a francia bajnokságot szabályozza.”



AS Monaco reject the Super League.



“AS Monaco would like to express its full commitment to the principle of sporting merit which governs UEFA competitions and the French championship”.



“AS Monaco will continue to work with the Ligue 1 clubs within the Ligue de Football… pic.twitter.com/R0o4qrMT0F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2023

Roma: "A klub semmilyen módon nem támogat semmilyen úgynevezett Szuperliga-projektet, amely elfogadhatatlan támadást jelentene a nemzeti bajnokságok fontossága és az európai labdarúgás alapjai ellen.”



AS Roma reject the Super League.



“The club in no way endorses any so-called Super League project that would present an unacceptable attack on the importance of the national leagues and the foundations of European football”.



“AS Roma believes that European football’s… pic.twitter.com/vg7xl3cFrm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2023

Manchester City: Ben Jacobs újságíró szerint: "A Manchester City álláspontja az Európai Szuperligával kapcsolatban változatlan. Új nyilatkozat nem várható, de a források visszautalnak az eredeti, 2021-es visszalépésükre".



Manchester City have rejected the Super League, club statement confirms.



“Our position has not changed since 2021 — we are out of the Super League”.



“We remain committed to working with fellow clubs through the ECA and to participation in UEFA competition”. pic.twitter.com/Utoyi4RU47 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2023

Az A22 Sports Management azonban kijelentette, hogy elkötelezettek aziránt, hogy megoldásokat kínáljanak a labdarúgás legégetőbb problémáira.

Úgy vélik, hogy fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy az élvonalbeli labdarúgás minden szurkoló számára elérhetőbbé váljon, és szeretnék kezelni a klubszintű pénzügyi instabilitást, növelni a női játékba történő befektetéseket, valamint javítani a hazai bajnokságok versenyképességét.