A korábbi válogatott hálóőr múlt pénteken, horvátországi családi nyaralása során kapott agyvérzést, azóta egy spliti kórházban ápolják.



A beteg állapotáról felesége adott tájékoztatást az Ajax hivatalos felületén keresztül: „Edwin még mindig az intenzív osztályon van, de állapota stabil. Nincs életveszélyben. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk, kommunikatív.

Update on behalf of Annemarie van der Sar in Croatia:



‘Edwin is still in the intensive care unit, but is stable. He is not in life-threatening danger. Every time we get to visit him, he’s communicative. We have to wait patiently to see how his situation will develop.’ pic.twitter.com/8avJQ5yZj3