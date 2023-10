Alig két hónappal azután, hogy a PSG-től a szaúdi Al Hilalhoz igazolt és miután újra játékra alkalmassá vált, Neymar ismét súlyosan megsérült.

A 2026-os világbajnokság selejtezőjében az Uruguay - Brazília (2:0) mérkőzésen az ellenfél egyik játékosával vívott párharc során sérült meg.

