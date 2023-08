Az AS Roma csapata vasárnap zárta az előszezonját, melynek utolsó állomásaként 2-1-re legyőzték a Partizani Tiranát.



El Shaarawy és Belotti voltak a gólszerzők, azonban a meccs legérdekesebb pillanata a 79. percben jött el.

José Mourinho, az olaszok mestere úgy döntött, lehívja a pályáról játékosát Houssem Aouart, viszont mivel már nem volt cserelehetősége, senkit nem küldött a helyére, így tíz emberrel fejezték be a találkozót.

Arra gondolhatnánk, hogy ez a húzás egyike volt a portugál edző mesteri fegyelmező módszereinek, de a Corriere dello Sport szerint más áll a háttérben.

Az olasz lap két lehetséges forgatókönyvet taglalt. Az első, hogy a 25 éves játékosnak elővigyázatosságból kellett lejönnie. Mivel tavaly a Lyonban négyszer volt sérült, elképzelhető, hogy nem volt olyan fizikai állapotban, hogy biztonságos legyen számára végigjátszani a meccset, José pedig így akarta kímélni.

A másik lehetőség, hogy mivel a Partizani is 10 emberre fogyatkozott akkora, Mourinho ezzel akarta elősegíteni azt, hogy fair küzdelmet tudjanak vívni a csapatok.

Bármi is volt a döntés hátterében, a Special One-nak ismét sikerült egy olyan húzást véghez vinnie, ami emlékezetessé tette csapata mérkőzését.

