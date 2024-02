Az ötlet nem új keletű, mivel az amatőr fociban a sárga és a piros lap bevezetése előtt bevett szokás volt a tízperces büntetés. Ezt akkor kapták a játékosok, ha például egy közepesen súlyos szabálytalansággal akadályoztak meg egyértelmű gólhelyzetet, vagy verbálisan támadták a bírót.

A jelenlegi ötletgazdák szerint a kék lap átmenetet jelenthetne a sárga és a piros kártya között. Két kék lap ugyanúgy kiállítást érne, mint két sárga, mint ahogy egy sárga és egy kék lap is pirosat eredményezne.

A labdarúgás "grál lovagjainak" is nevezett IFAB nyolc tagból áll: képviselteti magát az angol, a skót, a walesi és az északír szövetség - egyfajta tisztelgésül a sportág gyökerei előtt -, továbbá négy főt delegál a nemzetközi szövetség, a FIFA. Mivel a döntésekhez többség szükséges, a világszervezet megakadályozhatja a neki nem tetsző határozatokat. Gianni Infantino FIFA-elnök általában jelen van az évenkénti IFAB-üléseken, melynek szombaton egy Glasgow melletti luxushotel ad otthont.

A mostani tanácskozáson a tagok még nem döntenek a kék lap bevezetéséről, csak arról, hogy teszteljék-e egy szezonon át. Az angol szövetség már felajánlotta, hogy a kupasorozataiban próbálják ki először az újítást.

Ami a reakciókat illeti, erősen megosztó az ötlet. Jürgen Klopp, a Liverpool edzője úgy vélekedett, hogy a kék lap számos vitát indíthat el.

"Elsőre nem tűnik valami fantasztikus ötletnek. Már hallom is a problémákat: Ez most kék lap volt? Vagy csak sárga? Tíz percre leküldik azt, akit a régi szép időkben simán kiállítottak" - sorolta a német tréner, kiemelve, hogy a játékvezetőket is elbizonytalaníthatja a bonyolultabb ítélkezés.

A német szövetség játékvezetői bizottságának elnöke, Lutz Michael Fröhlich ugyanakkor nyitott az újításra.

"Szerintem pozitív változást hozhat a kék lap, mivel a bíróknak még egy eszköz van a kezükben olyan esetekre, amikor nem lehet százszázalékos bizonyossággal besorolni egy szabálytalanságot. Az alkalmazás során ugyanakkor további kérdések merülhetnek fel, például hogy kell-e plusz személyzet, illetve szükséges-e külön büntetőpad a pályáknál" - fejtette ki a főbíró.

