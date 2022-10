Az egykori világsztár, Franck Ribéry úgy döntött, hogy nem fejezi be a szezont és végleg szögre akasztja stopplisát.



Ribéry 12 sikeres szezon után, 2019 nyarán távozott a Bayern Münchentől. A szezon közepén a polcra teszi cipőjét. A francia ezt követően a Fiorentinában, majd a Salernitanában játszott. Ez idáig az utóbbi csapatot erősítette ám térdsérülése miatt most úgy döntött, befejezi a pályafutását.



„Számomra a futball szenvedély, szórakozás, áldozatkészség, elhivatottság. A foci az életem. Ha visszatekintek a pályafutásomra, büszke vagyok és több mint boldog amiatt, amit átélhettem. Örülök minden embernek, akivel utam során találkoztam, büszke vagyok minden egyes klubra, akinek a mezét viseltem, örülök minden gólnak, minden gólpassznak, minden cselnek, minden szerelésnek és minden címnek. Annak ellenére, hogy szomorú vagyok, hogy véget ért ez a fejezet, sok okom van arra, hogy boldog legyek ezen az utamon” – kezdte bejegyzését a közösségi oldalán.

„Tudom, kinek köszönhetem mindezt. Egyrészt nektek, rajongóimnak. Ez nem mindig volt könnyű út. Voltak nehéz pillanatok is, amikor mindig feltétel nélkül mögöttem álltatok. Ti motiváltatok, löktetek és szeretetet mutattatok nekem. Köszönöm ezt. Másrészt végtelen köszönet illeti a családomat, akik számomra a legfontosabbak a világon. Nélkülük semmi sem sikerült volna, nélkülük soha nem lett volna erőm mindezt megvalósítani és nélkülük minden, amit elértem, semmit sem ért volna. Szeretlek titeket!

„Észrevettem, hogy egyre nehezebb megírnom ezt a szöveget és közzétenni ezt a bejegyzést. Egy dolog világos, a futball továbbra is az életem nagy része marad. Remélem, hogy a jövőben is támogatni fog engem, ahogy eddig is tette.”

„Már most hiányzik. A labda, a pálya, a stadionok, ti szurkolók. És mégis tudom, hogy mindig közel leszek mindenhez. A jövőben is. A futball és én. Egyszerűen összetartozunk és ez mindig így lesz” – zárta szavait.

Ribéry ebben a szezonban mindössze két mérkőzésen lépett pályára.



Pályafutása alatt klubszinten 632 meccsen szerepelt és 151 gólt lőtt és 224 gólpasszt adott. Korábbi csapatával a Bayern Münchennel egyszer nyert Bajnokok Ligáját, kilencszer pedig német bajnok lett.



A francia válogatott színeiben 81-szer lépett pályára és 16 gólt szerzett.



Borítókép: Doug Pensinger/Getty Images