Az Arsenal brazil támadója a katari vb-n szenvedett sérülést, csapata Kamerun elleni csoportmeccsén. Az esetet követően meg is kellett műteni, ezért hónapokat volt kénytelen kihagyni.



A sérüléséből nemrég visszatérő játékos egy riportban árult el részleteket azzal kapcsolatban, hogy mit tapasztalt azon az ominózus mérkőzésen.

„Őszintén szólva nem tudom mi történt. Nem éreztem semmit, nem volt sem fájdalom, sem bármi kényelmetlenség.”



„Ezután lecseréltek, majd a padon láttam, hogy akkorára dagadt a térdem, hogy be sem tudtam hajlítani. Ekkor nagyon megrémültem, borzalmas volt! 12 éves korom óta focizom, a fájdalommal sosem volt bajom.”

Gabriel Martinelli, aki a klubjában és a válogatottban is csapattársa Jesusnak, szintén beszélt az esetről. A szélső elárulta, először egyikőjük sem gondolta, hogy súlyos lehet a dolog.

