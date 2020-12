Ahogy azt az előző években is tették, az adventi időszakban ismét összefogtak a diósgyőri ultrák. Olyan jótékonysági akciókatt vitt végig a csoport, amellyel sok rászoruló életét tették könnyebbé az ünnepek közeledtével.



A csoport fiataljai a Miskolci Autisták Házának segítettek adományokat gyűjteni, amelyet most át is adtak.

Hasonlóképpen gondoltak a nélkülöző nyugdíjasokra, is és a csoport lehetősegiehez mérten, ezúttal Gesztelyre és vonzáskörzetébe, 13 nélkülöző, nyugdíjas háztartásba juttattak el, főként tartós élelmiszert tartalmazó csomagot.

De nem csupán az adventi időszakban mozdulnak meg a nemes célokért, hiszen a Miskolci Autisták Házánál már októberben is tanúbizonyságot tettek nagylelkűségükről. Kiedrült ugyanis, hogy a domboldalon lezúduló esővíz veszélyeztette az épületet, amelyet hatalmas összefogással zúzott kő támfallal erősítettek meg.

Mint írták, céljuk az volt, hogy olyan személyeket segítsenek, akik kevesebb figyelemben, támogatásban, adományban részesülnek az év során, vagy az ünnepek alkalmával.

Borítókép: Facebook/Ultras Diósgyőr