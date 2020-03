Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) egyik legjobb játékosa, LeBron James toronymagasan megelőzte a Juventusban futballozó Cristiano Ronaldót azon a szavazáson, amelyet a Marca spanyol sportnapilap írt ki olvasóinak.

Voksolni évjáratonként lehetett a világ legjobb sportolóira, és az amerikai kosárlabdázó a 35 évesek kategóriájában a szavazatok 55 százalékát megszerezve bizonyult jobbnak a portugál labdarúgónál, aki 29 százalékot kapott.



A több mint ötvenezer beérkezett válasz alapján óriási fölénnyel nyert a 32 esztendős világsztárok között az FC Barcelona argentin futballistája, Lionel Messi, aki a voksok 87 százalékát gyűjtötte be. Nála többet - 92 százaléknyit - csak a változatlanul a világ egyik legjobb teniszezőjének számító spanyol Rafael Nadal kapott a 33 évesek korcsoportjában.



A hazai népszerűséget is tükröző szavazáson egy másik spanyol, a 27 éves gyorsasági motorkerékpáros Marc Márquez szerepelt még elsöprő sikerrel: a mindhárom géposztályt tekintve nyolcszoros világbajnok a voksok 84 százalékát vitte el korcsoportjában.



A győztesek javarészt három sportágból, a kosárlabda mellett a labdarúgás és a tenisz klasszis képviselői közül kerültek ki a Marca-szavazáson, amelyen a 18-tól 35-ig terjedő korpaletta "évfolyamelsőit" választották meg.



