A portugál tréner eddigi edzői pályafutása során öt nagy európai trófeát hódított el, legutóbb épp a jelenlegi csapatával, a Romával, amikor megnyerték az Európai Konferencialigát.

Ezzel a Special One elmondhatja magáról, hogy egyedüli edzőként képes volt a BL-t, az EL-t és az EK-t is elhódítani.

Ezt a büszkeségét most úgy döntött, meg is örökíti magán, így egy tetoválóművész segítségével a bicepszére varratta azokat.

José Mourinho = first coach to win all three current men's UEFA club competitions



