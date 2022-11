Az Arsenal remekül kezdte az idei szezont Mikel Arteta kezei alatt. A hírek szerint ezzel fel is hívta magára a Barcelona figyelmét a tréner.

Arteta korábban játékosként is megfordult a katalánoknál, ahol a Barca B-ben szerepelt öt évig. Később Pep Guardiola segédedzője lett, ahol saját elmondása szerint is rengeteget tanult.

2019 decemberében csábította el a Manchester Citytől az Arsenal, ahol azóta vezetőedzői feladatokat lát el. Érkezése óta céltudatosan dolgozott, hogy egy fiatal, versenyképes keretet építsen, idénre pedig úgy fest, sikerült neki.

Jelenleg az ágyúsok vezetik a Premier League-t, két ponttal megelőzve a Manchester Cityt.

A spanyol Sport a napokban megszellőztette, hogy a Barcelona vezetőségének imponál az, amit Arteta alkotott, így nagy érdeklődéssel követik a fejlődését.

A lap is kiemelte azonban azt, hogy a klub bizalma töretlen Xavi felé, így csupán a jövőre való tekintettel tartják szemmel Artetát. A spanyolnak egyébként 2025-ig szól a szerződése, és egyelőre esze ágában sincs elhagyni Londont.

The Barça board have confidence in Xavi, but they value the work of Mikel Arteta very highly. Barcelona would consider Arteta for the future if necessary.



