Mike Tyson is csatlakozott azokhoz, akik a történelem egyik legnagyobb futballistájának, Pelének az elvesztését gyászolják, aki most csütörtökön hunyt el Brazíliában, miután egy hónapot töltött kórházban, ahol rákos betegsége miatt ápolták.

A legendás bokszoló arra emlékezett vissza, amikor 21 évesen teljesült az álma és találkozhatott a világ egyik legnagyobb sportolójával.

„21 évesen teljesült az egyik legnagyobb álmom, találkozhattam az egyik legnagyobbal. Melegszívű, kedves ember volt, akinek senkire sem volt egy rossz szava sem. Nyugodjon békében."

Az egykori bokszoló nemrég a Hotboxin with MIke Tyson című podcastjának egyik epizódjában úgy méltatta Pelét, mint minden idők egyik legnagyobb futballistáját. Snoop Dogg egyetértett ezzel az állítással, és úgy fogalmaztak, hogy Pelét egy lapon kell említeni más történelmi sportolókkal, például Muhammad Alival.

