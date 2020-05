Argentínában remélik, hogy Lionel Messi, az FC Barcelona hatszoros aranylabdás labdarúgója odahaza, nevelőegyesületében, a Newell's Old Boysnál fejezi be játékoskarrierjét.

A világklasszist visszavárók nevében a Rosario városában működő klub alelnöke, Cristian D'Amico nyilatkozott a Tribal Footballnak, mondván: "ha egyszer elhagyja a Barcelonát, nálunk fog játszani". Hozzátette, ez nem csak rajtuk múlik, az argentin szövetség is segíthet nekik.



A 138-szoros válogatott Messi korábban már beszélt arról a vágyáról, hogy karrierjét szeretné élete első csapatánál lezárni.



A jövő hónapban 33 éves sztár, mielőtt gyerekként családjával Barcelonába került volna, 1994 és 2000 között pallérozódott a Newell's Old Boysnál.



A katalánok elitalakulatánál, amelyben 2004-ben mutatkozott be, 2021. június 30-án jár le jelenlegi szerződése, s bár a hosszabbításról még nem állapodott meg a spanyol bajnoki címvédő együttes vezetőivel, biztosra vehető, hogy ez meg fog történni.

