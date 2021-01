Antonio Cassano, aki összesen 39 alkalommal húzhatta magára az olasz válogatott mezét, elmondta véleményét arról, hogy Messit vagy Ronaldót tartja-e nagyobb játékosnak.

A szókimondó olasz támadó Messit dícsérte, azt állítva róla: "Ilyen játékost soha többet nem fogunk látni."

Roger Federerhez, Michael Jordanhez és Diego Maradonához hasonlította a Barcelona klasszisát.

"Cristiano Ronaldo egy felépített tehetség. Sokat beszélnek róla, míg Messiről kevesebbet. De a futballban különböző dolgot képviselnek mindketten. Ronaldo nagyon erős, megdolgozott a tudásáért. Messi viszont olyan, mint Federer, Jordan, Maradona. Óriási tehetsége van, ami a természet ajándéka.

Antonio Cassano talked about #Messi and #Maradona last year. He said the @FCBarcelona star is the ... Do you agree with him? pic.twitter.com/myPFGSjV7c