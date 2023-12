Messi jelenleg három Aranylabdával előzi meg Ronaldót, miután az idén begyűjtötte a nyolcadik elismerését a France Football díjátadóján.

A 36 éves játékos pedig újfent történelmet írt, miután a TIME magazin a 2023-as év sportolójának választották.

A korábbi nyertesek között olyan figurák is szerepeltek, mint Winston Churchill és Martin Luther King Jr.

A TIME csak 2019-ben állt elő azzal az ötlettel, hogy a sportág legjobbjait is tiszteljék meg, és először az Egyesült Államok női válogatottját választották meg, miután megnyerték a világbajnokságot.

Azóta LeBron James, Simone Biles és Aaron Judge lettek az év sportolói, de Messi a legújabb, akit az Inter Miamihoz való szenzációs csatlakozása után elismertek vele.

Messi újabb elismerése azonban elsősorban az Európában elért és keltett felhajtásának az eredménye.

A 36 éves argentin miatt rengeteg híresség látogatott el az Inter Miami mérkőzéseire, a jegyek pedig Lionel Messi személye miatt jóval drágábban keltek el.

Messi megérkezése teljesen megváltoztatta az MLS-t, az éves szezonbérletek ára az egekbe szökött.

A mez eladások is példátlan bevételt produkáltak, mivel az Adidasnak a szokásosnál sokkal gyorsabban és több rendelést kellett kezelnie.

Az argentin világbajnokot egy különleges címlapon örökítette meg a TIME magazin, valamint szerepel benne egy a magazinnak adott mélyinterjú is.

Leo Messi has been named @TIME's 2023 Athlete of the Year pic.twitter.com/gldS9XKJG7