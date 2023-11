Annak ellenére, hogy a lelátón javában rendzavargások zajlottak, Argentína győztesen került ki Brazília elleni világbajnoki selejtező mérkőzésből a Maracana Stadionban.

Az argentin védő, Nicolás Otamendi szerezte a csapata és végül a mérkőzés egyetlen gólját, amellyel 1-0-ás győzelmet arattak az argentinok a brazilok ellen a 2026-os világbajnoki selejtező mérkőzésen.

A Maracana Stadion szinte felforrósodott, és gyorsan háborús övezetté alakult a rendőrök és a szurkolók között, ami nem esett jól Lionel Messi számára.

Brazília és Argentína mindketten a korábbi mérkőzésükön elszenvedett vereségük után próbáltak visszatérni a győztes formájukhoz az utolsó találkozójukon, de az összecsapást a rendőrségi események árnyékolták be.

Fabrizio Romano az X-en közölte, hogy Messi mit nyilatkozott a mérkőzés után: "Láttuk, ahogy a rendőrök embereket vertek, köztük néhányunk családtagját is, és ugyanez történt a Libertadores döntőjében is. Ők inkább erre összpontosítanak, mint hogy játszanának. Mi egy család vagyunk. Úgy döntöttünk, hogy játszunk, hogy a helyzetet nyugodtabbá tegyük” – nyilatkozta az argentinok kiválósága.

Leo Messi after game: “We saw how the police were hitting people also with some of our families here — it also happened in the Libertadores final”.



“They are more focused on that than on playing the game”.



“We are a family. We decided to play to make situation more calm”. pic.twitter.com/YnVzbyAH3g