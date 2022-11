A hétvégén több sportújság hasábjain is feltűnt a hír, miszerint Lionel Messi roppant közel van ahhoz, hogy az Inter Miami játékosa legyen.

Az Eurosport és a The Times is írt arról, hogy a PSG-nél nyáron lejáró szerződésű világsztár elköszön az európai klubfutballtól és Amerikában vezet majd le.

Az Inter Miamit több volt- és jelenlegi Barcelona játékossal is összeboronálták, például Luis Suárezzel vagy Sergio Busquetssel.

Most Marcelo Méndez, Messi egyik képviselője a CNN-nek cáfolta a felröppent pletykákat.

„Ez nem igaz, kacsa az egész! Nincs tárgyalás Messi és a Miami közt.”

Az esettel kapcsolatban Fabrizio Romano transzferguru is állást foglalt, aki úgy tudja, Messi még nem döntött a jövőjéről, emellett pedig a PSG-vel való hosszabbítás is a kalapban van.

Leo Messi has not decided his future yet. His camp guarantees that Leo is only focused on the World Cup and there’s no agreement with any club. #Messi



Inter Miami want Messi and will push; but also PSG will offer Leo a new deal soon.



Messi’s decision will be made in 2023. pic.twitter.com/rXQ6bvZvLS