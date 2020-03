Rengeteg összehasonlítás született már a két klasszis játékos között. Versengenek gólokban, trófeákban, aranylabda díjakban. Az biztosan kijelenhető, hogy korunk két legnagyobb, még aktív játékosáról van szó, de nézzük mit mutatnak a számok. Milyen volt Messi és Ronaldo a legerősebb éveikben?

A portugál sztár 1985-ben született, és klubszinten a legeredményesebb évét 2013-ban 28 évesen érte el. 50 mérkőzésen 59 gólt jegyzett.

Ronaldo teljesítményéről sokat elmond, hogy ezt a csúcsformát négy éven keresztül fent tudta tartani.

Már 2012-ben 58 gólt jegyzett 58 meccsen, majd jött a már említett 59 gólos szezon. 2014-ben 56-szor talált be az ellenfelek kapujába, 2015-ben pedig még mindig 54 alkalommal. Ekkor már harminc éves volt.

Külön érdekesség, hogy válogatott szinten a 2019-es éve hozta a legnagyobb góltermést. 14-szer volt eredményes ebben az évben portugál mezben.

