A világfutballt másfél évtizeden át meghatározó Messi-Ronaldo páros ideje lejárt, ezt bizonyítja Rio Ferdinand legutóbbi összeállítása.



A korábbi kiváló manchesteri futballista napjainkban televíziós szakértőként dolgozik, az egyik műsor keretében megnevezte azt a tizenkét játékost, aki szerinte most a legjobb labdarúgó a világon. A listán csak négy olyan futballista található, aki nem a Premier League-ben szerepel: a LaLigát ketten, a Bundesligát és a Ligue1-et egy-egy klasszis képviseli.

A névsor:

Ederson (Manchester City), Alisson (Liverpool FC), Walker (Manchester City), Van Dijk (Liverpool FC), Rodri (Manchester City), De Bruyne (Manchester City), Bellingham (Real Madrid), Salah (Liverpool FC), Vinicius (Real Madrid), Mbappe (PSG), Kane (Bayern München) és Haaland (Manchester City)

"Bellingham is one I would question." @rioferdy5 and @martinkeown5 discuss which players are world class right now



@laura_woodsy | #UCL pic.twitter.com/QlfDXtbJiD