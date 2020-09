Ahogy korábban beszámoltunk róla, Memphis Depay iránt élénken érdeklődik az átalakulóban lévő Barcelona csapata.

De a helyzet korántsem annyira egyszerű, hogy a két fél akarata elegendő lenne az üzlet létrejöttéhez.

A katalánokat a koronavírus okozta gazdasági hatások komolyan megviselték. Jelen helyeztben csak akkor tudnának ajánlatot tenni a Lyon támadójáért, ha játékosokat adnának el.

Luis Suárez egyáltalán nem biztos, hogy a Juventus csapatához csatlakozik, ahogy korábban ez több alkalommal is elhangzott. Erre a forrásra egyelőre nem alapozhatnak Koemanék.

Vidal vélhetőleg ingyen távozik majd, így onnan sem jutnak pénzhez a katalánok.

Nagy kérdés, milyen áldozatra lesznek készek, hogy komoly ajánlattal álhassanak elő a támadóért.

Ronald Koeman just confirmed the situation regarding Memphis Depay deal: “We need to sell players before we can sign Depay”. #FCB #OL #Barça https://t.co/VK2vqa36MK