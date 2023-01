Enzo Fernandez, a Benfica középpályása mindenben megegyezett a Chelsea csapatával, ami a személyes kondíciókat illeti, számolt be róla Gaston Edul, a TyC Sports riportere.

A megbízhatónak számító forrás szerint a 21 éves játékos környezete most arra vár, hogy a klubok is egy álláspontra kerüljenek. Ez a hírek szerint akár napokon, vagy órákon belül is megtörténhet.

Az átigazolás díja a forrás szerint 120 millió euró körül lesz, ebből körülbelül 30 milliót a játékos korábbi klubja, a River Plate kap majd.

Az üzlet kulcsa a fizetési mód lesz, ugyanis a Chelseanek bele kell férnie a Financial Fair Play szabályaiba, ezért pedig mindenképpen szorgalmaznák a részletfizetést.

Fotó: Gustavo Pagano/Getty Images