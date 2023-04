Kylian Mbappé elhivatottabb a PSG mellett, mint valaha. Szerződéshosszabbítása óta egyre inkább igyekszik beleszólni a klub ügyeibe is és tanácsot adni a lehetséges érkezőkkel kapcsolatban is.



A támadó most ismét ezzel próbálkozik, hisz szeretné a csapathoz csábítani Randal Kolo Muanit, a Frankfurt francia csatárát.

Kolo Muani a vb-n is szerepelt a francia válogatottban, ahol többször pályára is lépett. A játékos a klubjában is remekül szerepel, 40 meccsen 20 gólt és 14 gólpasszt szerzett.

A német Bild értesülései szerint Kylian Mbappé szeretné meggyőzni a játékost, hogy a PSG-t válassza, ez azonban drága mulatság lesz a klubjának, hisz a németek 100 millió euró körüli ajánlat alatt nem szívesen állnak szóba a kérőkkel.

