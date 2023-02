Marcus Thuram volt az elsőszámú opció az Atlético Madridnál, amikor Cunha és Félix távozását követően egyértelművé vált, hogy csatárt kell hozniuk.

Sajnos a Mönchengladbach jó német csapathoz híven komolyan megkérte az általuk felépített tehetség árát, így ez az opció megfizethetetlenné vált a matracosoknak. 15 millió eurót kértek érte úgy, hogy nyáron lejár a szerződése.

Ezt követően Iglesias felé fordultak, de mivel érte is sokat kért a Betis, be kellett érniük a Barcelonánál megbukott Depay-al.

Nem tekinthető viszont lezártnak az ügy, nyáron ismét megpróbálkoznak a csatár szerződtetésével, mivel ekkor már szabadon igazolhatóvá válik.

Ekkor sem lesz azonban könnyű dolguk, mivel a verseny hatalmas lesz érte, többek között a Bayern is élénken figyeli a helyzetét. Emellett számolniuk kell azzal is, hogy csak egy komolyabb aláírási bónusz megfizetése esetén lehet valós esélyük, illetve garantálniuk kell jövőévi helyüket a BL-ben is.

Atletico Madrid will have their work cut out bringing Marcus Thuram to the club in the summer, with Bayern Munich also after the French World Cup finalist. (Marca) pic.twitter.com/kMSeK7rgT2