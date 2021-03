A holland csatárlegenda, Marco van Basten véleménye szerint a futball szabályalkotóinak meg kellene fontolniuk a lesszabály eltörlését, úgy gondolja, ez jót tenne a játéknak.

Az 56 éves, Európa-bajnok ex-támadó hozzátette, főleg a VAR (videobíró) bevezetése óta jelent komoly problémát a szabály, ugyanis minden kicsit is kérdéses esetben a technikai segítséghez kell fordulni, s ez jelentősen csökkenti a játékidőt.



A Sky Sportnak adott interjújában van Basten - aki 2016 és 2018 között a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél dolgozott technikai igazgatóként - elmondta, a futball egy fantasztikus játék, amelynek folyamatosan fejlődnie kellene.



A beszélgetésben a korábbi kiváló csatár megjegyezte, jó példa lehet a futball számára a gyeplabda, amelyben fokozatosan osztották fel a pályát részekre, s csak a leghátsó negyedben lehet alkalmazni a lesszabályt.



Van Basten szerint ha eltörlik a lesszabályt, a játéktér nagyobb lesz, és a csapatoknak sokkal nagyobb területük lesz játszani, ez pedig az edzők számára is több lehetőséget teremt.



Az interjúban van Basten a tiszta játékidő bevezetése mellett is letette a voksát, ugyanis szerinte a sok színészkedés és időhúzás miatt rengeteget áll a játék.

Borítókép: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images