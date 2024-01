A BBC értesülései szerint a FIFA befogadta a holland szövetség kérését, miszerint terjesszék ki világszintűre a sportvezető büntetését, amiért illetlen üzeneteket küldött az Ajax tisztviselőjeként a klub női alkalmazottjainak.



A FIFA közleménye így szól : "A FIFA megerősíti, hogy a Holland Királyi Labdarúgó Szövetség (KNVB) kérésére a FIFA Fegyelmi Bizottsága úgy határozott, hogy kiterjeszti a KNVB által Marc Overmars úrra kirótt szankciót, hogy az világszerte érvényesüljön."

Overmars jelenleg a Royal Antwerpen csapatánál dolgozik, ez a szankció pedig valószínűleg azt is jelenti majd, hogy ottani pozíciójáról is le kell mondania.

