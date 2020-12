Diego Maradona és Pelé futballrelikviái is szerepelnek a kínálatban azon az árverésen, amelyet csütörtökön rendeznek New Jersey-ben.

Az insidethegames.biz beszámolója szerint az argentin labdarúgás múlt szerdán, 60 évesen elhunyt nagy alakjának az a meze is helyet kapott az aukción, amelyet a nemzeti együttesben viselt 2010 novemberében, Buenos Airesben a világválogatott elleni mérkőzésen.



A 6-3-ra megnyert meccsen Maradona két gólt is szerzett. A felkínált tételek között van egy olyan, még az 1988-1989-es olasz bajnoki szezonban használt labda is, amelyet Maradona a Napoli játékosaként írt alá.



A 80 éves Pelének egy egészen különleges trófeáját szintén árverésre bocsátják: annak a vb-győztest megillető serlegnek az egyedi másolatát, amelyet a nemzetközi sportági szövetség, a FIFA ítélt oda a brazilok élő legendájának. Pelé azután kapta meg a Jules Rimet-kupa utánzatát, hogy 1970-ben harmadik alkalommal lett Brazíliával világbajnok.



Az árverésen a csúcskategóriás termékek sorában a futballkiválóságokéi mellett olyan más sportcsillagok emléktárgyai is szerepelnek, mint a bokszoló Muhammad Ali, a jégkorongozó Wayne Gretzky vagy a teniszező Rafael Nadal.



Becslések szerint az aukció összbevétele a 800 ezer dollárt is elérheti.



Közben a New York-i Sotheby's aukciós ház december 7-én induló árverésén egy pár Adidas-cipő akár egymillió dollárért is elkelhet. A cipőből egy pár létezik, és különlegességét emellett az adja, hogy kézzel festett bőrből készült, s felső részét az 1710-ben alapított Meissen manufaktúra porcelánja díszíti.

Borítókép: Nico Vereecken / Photo News via Getty Images