A Bayern München épphogy menesztette Julian Nagelsmannt, a Goal.com értesülései szerint a Tottenham már be is jelentkezett érte.



Az angoloknál Antonio Conte menesztése már a küszöbön van, a klub elnöke, Daniel Levy pedig egyből lecsapna Nagelsmannra, hogy helyettesítse.

A Spurs már 2021-ben is akarta őt, mielőtt a Bayernhez írt volna alá. A pletykák szerint a német szimpatizál is a csapattal és egy Tottenham-meze is van otthon.

Conte a kirúgás szélén van, ha pedig a vezetőség meg tud egyezni Nagelsmannal, az jelentősen felgyorsíthatná a folyamatokat.

