Leo Grozavu váltja László Csabát a román Liga 1-ben játszó sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat kispadján - jelentette be keddi sajtótájékoztatón Diószegi László, a klub tulajdonosa.

A sajtótájékoztatóról készült videót a Sepsi OSK közösségi oldalán tették közzé. Diószegi László közölte: László Csabával felbontották az edzői szerződést, de a szakember továbbra is a csapat mellett marad. Reményét fejezte ki, hogy az együttes Leo Grozavu vezetésével jobb eredményeket tud elérni a román bajnokság hátralévő részében, és ezek visszahozzák a nézőket is a lelátókra.



Amint az Agerpres hírügynökség idézte: az új edző jónak találta a sepsiszentgyörgyi klub játékoskeretét, és úgy vélte: a klub infrastruktúrája és pénzügyi stabilitása is adott ahhoz, hogy a Sepsi OSK jól szerepeljen.



László Csaba a szezon eleje óta edzette a sepsiszentgyörgyi csapatot. Vezetésével a székelyföldi klub két győzelmet, tíz döntetlent és négy vereséget könyvelhetett el a román bajnokságban. A Sepsi OSK 16 forduló után 16 ponttal a 11. helyen áll a 14 csapatos román Liga 1-ben. A csapat a nála esélyesebb Astra Giurgiu búcsúztatásával bejutott a román kupa negyeddöntőjébe.



Az új edző a román élvonalban korábban az FC Botosanit és a medgyesi Gaz Metant irányította.



Fotó: Sepsi OSK Facebook