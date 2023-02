A csütörtöki napon Sergio Ramos bejelentette visszavonulását a válogatottól, miután de la Fuente szövetségi kapitány felhívta, és megmondta neki, bármilyen szinten játszik, nem lesz nála kerettag.



Az európai futball több nagy embere mellett maga Ramos is kifejtette közleményében, hogy igazságtalannak tartja a kapitány bánásmódját és azt, hogy csupán a kora miatt megtagadja tőle a lehetőséget.

Korábbi edzője, a Real Madrid jelenlegi mestere, Carlo Ancelotti is szót emelt az ügyben.

„Fiatalnak, vagy idősebbnek lenni nem lehet erény vagy hátrány. Ez csak egy állapot, ami nem függ össze a teljesítménnyel vagy a képességeiddel. Csodálattal nézem például Modric, Messi vagy épp Pepe játékát.”



„Az életkor kérdése nem releváns. Ha egy játékos 16 éves és megfelelő szintet nyújt, játszania kell. Mindegy, hogy valaki 17 vagy 38 éves, a kor nem szabad, hogy befolyásoló tényező legyen.”

Ancelotti nem habozott Buffon vagy Maldini karrierjével példálozni, mivel mindkettőjükkel dolgozott együtt korábban.

„Néha azt mondják nekem, nem használom eleget az ifistákat. Ők elfelejtik, hogy anno bedobtam a mélyvízbe egy 17 éves kapust, bizonyos Buffont. Nagyon jól látszott már 17 évesen, értékelni akartam a munkáját. Sokkal jobb volt, mint az idősebb posztriválisai.”



„Ugyanez a másik irányban is működik. Maldini 39 évesen már csak heti egy alkalommal edzett, de játszott, mert így is jobb volt, mint a többiek. Márpedig ha ő a jobb, játszania kell!”

"Ramos announced his goodbye to the National Team. How do you value the issue of age?"



Carlo Ancelotti: "If a player complies, age doesn't matter. Being 17 doesn't make you play if you don't deserve it. Well, the same with 35, 36 or 37. You have to evaluate the day to day." pic.twitter.com/VkpPMCBEzk