A 90min értesülései szerint Harry Maguire számos olasz klub érdeklődését felkeltette, jövője pedig egyre bizonytalanabb az Old Traffordon.



Maguire volt a hibás a Manchester United első bekapott góljáért a Sevilla ellen csütörtökön, ezzel pedig biztosan nem sikerült tovább építenie ten Hag bizalmát.

Harry Maguire asked for the ball before giving it away for Sevilla's opener pic.twitter.com/CSbeCPZpJF

A hírek szerint a klub felkészült arra, hogy megválnak az angol válogatott bekktől, Olaszországból pedig úgy néz ki, több érdeklődő is lenne iránta.

Az angolnak hatalmas a fizetése, amelytől minél előbb szabadulna a klub, így egy kölcsön plusz vételi opcióba is belemennének. Ebben a formában a Juventus, a Milan és az Inter is kipróbálná a játékost, hátha náluk sikerül újra felépítenie önbizalmát.

Maguire számára egyre inkább úgy fest, hogy a távozás az egyetlen reális opció, ugyanis Manchesterben kikerült a kezdőből, hamarosan pedig a csapatkapitányi karszalagot is elveszítheti. Arról nem is beszélve, hogy a vörösök nyáron középhátvédet is igazolnának, aki feltételezhetően szintén Maguire elé kerülne a rotációban.

A lap szerint ezt felismerve már a játékos sem ragaszkodik a maradáshoz, az olasz kaland pedig kifejezetten szimpatikus opció számára.

Italian giants show keen interest in Harry Maguire.



The Man Utd captain is available to move this summer and Italy is seen as an ideal landing spot for him.



Juventus and both Milan clubs have shown an interest.@90min_Football with @_scottsaunders



https://t.co/ZEzHrdSGls