Ebben a jövőjével kapcsolatos kérdésekre is válaszolt. Elmondta, háromgyermekes apukaként, most nagyon jó egyensúlyban van az élete, és nem tudja, megérné-e ezt feladni egy vezetőedzői állásért. Felidézték Várhidi Péterrel az első profi mérkőzését, illetve N’Golo Kanté és Timo Werner is szóba került.

