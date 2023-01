Mykhalio Mudryk hivatalosan is a Chelsea játékosa lett, így azonban az Arsenal továbbra is gondban van.

A hírek szerint az ágyúsok igyekeznek gyorsan reagálni és erőforrásaikat átcsoportosítva a Barcelona szélsőjét, Raphinhát leigazolni.

Az angol The Evening Standard nevű lap értesülései szerint a londoniak már fel is vették a kapcsolatot a brazil játékos ügynökével, Decóval.

Raphinha számára nem lenne ismeretlen terep a Premier League, ugyanis éppen a Leedstől igazolt Barcelonába a nyáron.

Arsenal are planning to check the situation of Barcelona's Brazilian player Raphinha.#AFC #ForçaBarça pic.twitter.com/OShlAuJWrJ