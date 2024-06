Az Inter Miami argentin sztárja interjút adott az ESPN-nek. Ebben Messi nagyon határozottan nyilatkozott a jövőjével kapcsolatban.

„Az Inter Miami lesz az utolsó klub, ahol játszani fogok." - mondta

"Ma itt vagyok és innen vonulok majd vissza. Továbbra is szeretek játszani, szeretem a futballt. Sokkal jobban élvezem a játék minden egyes percét, mint tettem azt korábban, hiszen tudom, hogy már csak kevesebb és kevesebb lesz belőle és azt is tudom, hogy a jelenlegi klubomban fejezem be a karrieremet."

A pontos dátumról nem, inkább csak az érzésről beszélt az interjú végén:

"Amikor tudom majd, hogy már nem segítek a csapattársaimnak, akkor fogom befejezni. Nagyon önkritikus vagyok. Tudom, mikor vagyok jó, mikor vagyok rossz, mikor játszom jól, mikor játszom rosszul. És amikor úgy érzem, eljött az ideje, hogy megtegyem ezt a lépést, megteszem anélkül, hogy az életkoromra gondolnék. Ameddig jól érzem magam játszani fogok, mert ez az, amit szeretek, és amit tudok.”

Messi 2023 nyarán igazolt David Beckham csapatához az Inter Miamihoz, ahol idén eddig kifejezetten jó szezont fut, hiszen 15 meccsen 14 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott.

Jelen pillanatban pedig a világbajnoki címvédő argentín válogatott tagjaként az Egyesült Államokban készül a Copa Americára.

(Fotó: facebook/Inter Miami)