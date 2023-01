Marcus Thuram remek formában futballozik, ezt bizonyította a Mönchengladbach színeiben és a vb-n a franciákkal is.

Nem csoda hát, hogy fél Európa a lábai előtt hever, ő pedig szépen lassan készülhet arra, hogy szintet lép a karrierje.

Fiának helyzetével kapcsolatban megszólalt Lilian Thuram is, aki habár védő volt, de évekig erősítette a katalánokat.

„A legjobbat akarom a fiamnak. Az ő álma pedig az, hogy a Barcelonában játsszon!”



„A klub lépésről lépésre lett újra topcsapat. Vezetik a bajnokságot és ez boldoggá tesz, különösen Xavi miatt.” – mondta a korábbi játékos.

Marcus Thuram helyzetét a Barcelona is figyelemmel követi, ugyanis a 25 éves játékosnak lejár a szerződése a szezon végén, egyelőre pedig úgy látszik, nem áll szándékában meghosszabbítani azt.

A támadó az idei szezonban már 13 gólt és 4 gólpasszt jegyez, 17 Bundesliga-meccsen.

Érdekesség, hogy Marcus testvére, Khephren szintén profi focista, jelenleg a Nice játékosa és a Ligue 1 egyik legígéretesebb védekező középpályása.

| Lilian Thuram [football legend, ex-Barça and father of Marcus Thuram] told RAC1 on the possibility of his son playing for Barcelona.



