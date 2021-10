Letartóztatták William Ribeiró brazil labdarúgót, miután egy mérkőzés során erőszakosan megrúgta a játékvezetőt.

Az incidens a hatodik osztály Guarani-VA és a Sao Paulo RS közötti mérkőzésen történt, amelyet félbeszakítottak, mivel a játékvezető, Rodrigo Crivellaro kórházba került. A Twitteren megosztott fotó azt a pillanatot mutatja, amikor Ribeirót letartóztatták és elvitték. A játékost az ellenfelek visszafogták, ahogy az orvosi csapatra vártak. Később mentő jött a pályára, hogy kórházba szállítsa a játékvezetőt.

THIS HAPPENED TODAY IN A BRAZILIAN REGIONAL LEAGUE:



The referee is recovering in the hospital and the player was arrested by the police with attempted murder charges pic.twitter.com/jrIwKUGTPd