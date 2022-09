Argentína 3-0-ra győzte le Honduras csapatát, Messi pedig egy duplával vette ki a részét csapata sikeréből.

A meccset követően az argentin bevallotta, a tavalyi, némileg viharos szezonja során rosszul érezte magát, idénre azonban ez változott.

„Jól érzem magam, másként, mint tavaly. Tudtam, hogy így lesz, korábban is mondtam már ezt.”



„Az idei év más. Más fejjel érkeztem a szezonra, jobban alkalmazkodtam a klubhoz, az öltözőhöz, a csapattársakhoz és az itteni játékhoz. Az az igazság, hogy nagyon jól érzem magam, ismét!” – mondta Messi, utalva arra, hogy kissé váratlanul kellett távoznia a Barcelonától és beilleszkednie a PSG öltözőjébe.

A többszörös aranylabdás támadó beszélt arról is, hogy ugyanolyan izgatottan várják a nemzeti csapattal a világbajnokságot, mint a szurkolók. Messi szerint a csapatuk remek, de lépésről lépésre kell haladni.

Leo Messi on his new PSG life: “I feel good, I feel different from last year. I knew it was going to be like this”. #PSG



“I’m more comfortable with the club, the dressing room… my teammates, the game. I feel very good and so I'm starting to enjoy myself again”. pic.twitter.com/Y1bArtgO3S