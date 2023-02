A januári átigazolási időszak végén Hector Bellerín a Barcától a Sportinghoz került, így a katalánok megszorultak jobbhátvéd-poszton.



Jules Koundé és Sergi Roberto is bevethetőek, azonban a katalánok feltett szándéka, hogy nyáron igazolnak valakit a hiányposztra.

Az elsődleges jelölt Benjamin Pavard volt, aki korábban kifejezte szimpátiáját a Barcelona irányába, illetve úgy festett, el is fogja hagyni a Bayernt.

A legfrissebb hírek szerint azonban mégis maradhat a bajoroknál és meghosszabbíthatja lejáró szerződését a klubbal.

Ez nagy érvágás lenne a katalánoknak, akik így új jelölt után nézhetnek. Jelenleg a legnagyobb esélyes a posztra a football-espana.com szerint Diogo Dalot a Manchester Unitedből.

Barcelona are set to miss out on the signing of Benjamin Pavard, who is among their right back targets for this summer. (MD) pic.twitter.com/cHxOgIjdDc