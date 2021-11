A válogatott hátvéd Lang Ádám vasárnap megszerezte első gólját a ciprusi Omonia Nicosia labdarúgócsapatának színeiben.

A bajnoki címvédő a tizedik fordulóban házigazdaként 3-0-ra legyőzte az Arisz Limasszolt. A klub honlapja szerint Lang a 22. percben lépett pályára, és az első félidő hosszabbításában egy szabadrúgás után úgy továbbította a hálóba a kapusról kipattanó labdát, hogy az a lövése után a hálóőrről vágódott a kapuba. A magyar védő 2019 nyarán igazolt a ciprusi csapathoz, amelyben a 81. mérkőzését játszotta és az első gólját szerezte. Az Omonia csupán hatodik a bajnoki tabellán.

Things just keep getting better for Ádám Lang! He scored his first goal in over 4 years today!!!! pic.twitter.com/uLn6UwfgX1