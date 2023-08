A lengyel másodosztályba süllyedt Wisła Krakkó a Stal Rzeszów elleni bajnoki mérkőzés előtt köszöntötte a klub legendáját, aki július 20-án döntött úgy, hogy felhagy az aktív labdarúgással.

A „Kuba” becenevű középpályás június elején a németek elleni barátságos mérkőzésen búcsúzott el a címeres meztől, 109 alkalommal viselte azt. A legutóbbi világbajnokságon már nem vett részt, az előző szezonban sérülések hátráltatták a nevelőegyesületéhez 2019-ben visszatérő futballistát.

Błaszczykowski a 30.000 szurkoló előtt tartott búcsúbeszédében és az azt követő tévéinterjúban is könnyek között nyilatkozott, köszönetet mondott a szurkolóknak, akik támogatták őt a pályafutása során. „Sokat jelent számomra és boldoggá tesz, hogy ennyire tisztelnek” – mondta a futballista, aki később az újságíróktól elnézést kért, mert nem volt velük mindig kedves és türelmes, a kamera előtt ugyanis teljesen más emberré vált.





„Kuba” a jövőjéről is szót ejtett. „Mindenkinek a saját útját kell írnia, a fiataloknak is ezt kell tenniük. Én pedig továbbra is azt teszem, amit eddig is csináltam, anélkül, hogy különösebb figyelmet fordítanék arra, hogy mi fog történni.”



Borítókép: B. Ziółkowski/wislakrakow.com