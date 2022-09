A jelenleg a szlovák másodosztályban szereplő, a Borsodsport Invest Kft. révén többségi magyar tulajdonban lévő együttes közlése alapján Dusan Trnka klubelnök kiemelte: Duda döntése "erős lokálpatriotizmust és hűséget mutat" a csapat iránt. Emellett példakép az akadémia játékosaik számára, valamint csatlakozása elősegíti a klub dinamikus fejlődését.

Ondrej Duda hozzátette: eddigi csapatai közül a kassai áll hozzá a legközelebb, amely szerinte "egy nagy potenciállal rendelkező klub".

Sántha Gergely, a csapat felügyelő bizottságának az elnöke szerint Duda szerepvállalása a szlovák partnereik körében annak köszönhető, hogy egy, a Bundesligában szereplő, szlovák válogatott játékos is kiemelkedő lehetőségnek tartja az építkezést, amit Kelet-Szlovákiában elkezdtek, és fontosnak tartja, hogy visszatérjen oda, ahonnan elindult. Hozzátette: reményei szerint a kölni légiós döntése egyéb, helyi támogatókat is a klub mellé állít majd "mert régiós összefogás is kell ahhoz, hogy az FC Kosice ismét a régi fényében ragyoghasson".

"Jövőre elindul a kassai labdarúgó akadémia építkezése, és a tervek szerint 2024-ben már egy korszerű, új futballbázison nevelkedhet a következő generáció, akiknek Ondrej Duda az egyik példaképük lehet" - mondta.

Az FC Kassa legnagyobb tulajdonosa a Slovak Sport Development s.r.o., amely a magyar Borsodsport Invest Kft. többségi tulajdonában áll.

Fotó: Ralf Treese/DeFodi Images via Getty Images