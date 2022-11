A PSV kizárta azt, hogy Cody Gakpo klubot váltson a télen, erről a Goal.com írt.



Az állásfoglalás magától az igazgatótól, Marcel Brandstól érkezett, aki elmondta, kizártnak tartja, hogy januárban klubot váltson az egyik legértékesebb játékosuk.

Arra azonban lát esélyt, hogy nyáron másik csapathoz igazol Gakpo, ha kapnak érte egy elfogadható ajánlatot.

Brands azt is elmondta, a nyáron sem a Leeds, sem pedig a Manchester United nem adott olyan ajánlatot, hogy eladják Gakpót. Beszélt arról is, hogy ha valaki megadta volna érte az általuk kért 50 millió eurót, nem gördítettek volna akadályt a támadó távozása elé.

Cody Gakpo in the Eredivisie 22/23:



12 games

9 goals

11 assists

directly involved in a goal every 47 minutes



Too good. Absolutely crazy numbers. pic.twitter.com/VNe8InT1gW