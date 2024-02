A Bayern Münchentől a szezon után távozó Thomas Tuchel sorsa egyelőre bizonytalan. A német arra készül, hogy egy másik nagy klubnál vállaljon edzői állást. Két célja van.

Tuchel már bejelentette, hogy a 2023/24-es szezon végén távozik a Bayerntől. A klubnál feszült a hangulat, az edző elvesztette az öltöző egy részét, az eredmények pedig ellentmondásosak - a bajorok valószínűleg elveszítik a bajnoki címet a Bayer Leverkusennel szemben.



A tapasztalt tréner azonban nem szándékozik szünetet tartani a szakmájában. Azonnal máshol szeretne munkába állni. A katalán Sport – a Bild értesüléseire hivatkozva – Tuchel két álomcéljáról ír: Manchester United és Barcelona.

„Tuchel egy magas szintű projektet céloz meg, fejlődési perspektívával a következő években. A Barcelona ajánlatára kíván várni, bár egy telefonhívás az Old Traffordról is meggyőzhetné.”



A Barca Xavi Hernandez utódját keresi, és Tuchel mellett a klub jelöltje között szerepel honfitársa, Hansi Flick. Manchesterben továbbra is bizonytalan Erik ten Hag jövője.

A Barcelonánál viszont a müncheni sikertelen epizód miatt kétségek merülnek fel, hogy Thomas Tuchel a megfelelő jelölt. Joan Laporta nem vonja kétségbe Tuchel preferált játékstílusát és a fiatal tehetségek beépítésének módszerét, de kérdéses az emberekkel való bánásmódja. „A kiszámíthatatlan müncheni uralom vezetett Tuchel összetűzéséhez a „nehézsúlyú játékosokkal” - írja a Sport.

A Barcelona új edzőjének nevét a következő hetekben tudhatjuk meg. Tuchel és Flick mellett Roberto De Zerbi és Julian Nagelsmann is a jelöltek között szerepel.

Borítókép: Getty Images