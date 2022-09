A Gazzetta dello Sport szerint az AC Milan abban az esetben lenne nyitott Leaót elengedni a Chelsea-hez, ha cserébe megkapják a Hakim Ziyech-Christian Pulisic párost.

A Chelsea számára az ajánlat emészthető lehet, mivel valószínűleg egyébként is megválnának a két játékostól. Leaón kívül még az evertonos Anthony Gordon van a kékek kívánságlistáján.

A Transfermarkt jelenleg 70 millió euróra becsüli a portugál támadót, a Milan azonban nem kevesebb, mint 100 millió eurót szeretne kapni érte.

Leao idén szárnyal az olaszoknál, eddig 8 meccsen 3 gólt és 6 gólpasszt jegyez.

Chelsea are set to return with another proposal move for Rafael leao in January.



But the player want to extend his contract at AC Milan



(@Gazzetta_it) pic.twitter.com/kVC0pQnFuR