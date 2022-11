„A balhátvéd, akire fél Európa vágyik!” – ezzel a szalagcímmel jelent meg egy cikk a Relevo hasábjain a fiatal magyar gyémántról.

Az AZ Alkmaar fiatal magyarja csakúgy klubjában, mint a válogatottban tündököl, ez pedig sok klub figyelmét felkeltette.

A spanyol portál értesülései szerint az Atlético Madrid, a Sevilla és a Celta Vigo is érdeklődik a játékos iránt, Olaszországból pedig a Juventusról, és a Lazióról is lehet hallani, továbbá a BL-ben vitézkedő Bruges neve is felmerült.

Milos 2022 januárjában került a Milantól a hollandokhoz, akik két millió eurót fizettek érte. Idén a klub összes bajnokiján pályára lépett, ezeken pedig védő létére három gólt és hat gólpasszt jegyzett.

Ezidő alatt a hátvéd értéke durván megháromszorozódott, egy esetleges átigazolási ajánlat pedig akár a 10 milliót is elérheti a tehetségért.

El joven lateral del del AZ Alkmaar Milos Kerkez está en el radar de varios clubes como el Atlético, el Sevilla FC y el Celta, entre otros, desvela @MatteMoretto en @relevo.



Su ficha https://t.co/hdm56FiTIX pic.twitter.com/fLdobgNWCc — Transfermarkt.es (@TMes_news) November 1, 2022

Fotó: ANP via Getty Images